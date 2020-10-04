Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Narkotik uygulamasında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 6 kişi uyuşturucu maddelerle gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yaptıları uygulama ve arz ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 125 şahıs, 18 araç, 5 iş yeri, 4 park ve 2 metruk binayı kontrol etti.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan uygulamada, 4 şahıs hakkında pandemi tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapılırken, 190,42 gram esrar maddesi, 86,34 gram bonzai, 31 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 460 TL para, 2 adet şeffaf eldiven, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve 7 adet 9 mm çapında mermisi ele geçirildi.

toplam 11 şahsa işlem yapılırken, 6 şahıs "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.



