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    Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Baba-oğul gözaltında

    Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda baba-oğul gözaltına alındı.
    • 07.09.2022 - 23:29
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 00:05
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    Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Baba-oğul gözaltında

    Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Yukarı Elma Mahallesi'nde bir eve operasyon yapıldı.

    Evde ve bahçede uyuşturucu yakalandı

    Evde ikamet eden B.B.(62) ve oğlu O.B'ye (25) ait mısır ve fasulyelerin arasına ekili 170 kök kenevir bitkisi, evinde ve bahçesinde narkotik köpeği Tumba ile yapılan aramada kömürlük içerisinde bulunan gizli bölmede iklimlendirme sistemi kurularak saksılara dikilmiş vaziyette uyuşturucu olduğu tespit edildi.

    Aramada bulunan 10 kök skunk ,1 adet hassas terazi, 432 gram kubar esrar, 300 gram kenevir tohumu, 1 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 45 adet 7.65 çapında tabanca fişeği, 114 adet fişek ele geçirildi.

    Baba ve oğul gözaltında

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili B.B. ve oğlu O.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Baba-oğul gözaltında VİDEO

    Samsun da uyuşturucu operasyonu: Baba-oğul gözaltında #1

    Samsun da uyuşturucu operasyonu: Baba-oğul gözaltında #2


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