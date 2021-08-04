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    Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

    Samsun'da 12 farklı yere aynı anda operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu uyuşturucular ele geçirilirken, 15 kişi yakalanarak polis merkezine götürüldü.
    • AA
    • 04.08.2021 - 23:46
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    Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

    Türkiye'de narkotik operasyonları hız kesmeden devam ederken, uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.

    Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dedektör köpek "Ozon" ile Ayvacık, Salıpazarı, Bafra, Vezirköprü, Çarşamba, Asarcık, Canik, Terme ve Kavak ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

    12 YERDE FARKLI OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİ

    Belirlenen 12 adrese farklı zamanlarda operasyon düzenlendi.

    Aramalarda 553 kök kenevir, 4 kilo 890 gram kubar esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, 2 av tüfeği ele geçirildi.

    Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

    Samsun da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı #1

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