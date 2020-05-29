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- Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
Polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, "Uyuşturucu ticareti" suçundan 6 şüpheli gözaltına alındı.
- İHA
- 29.05.2020 - 15:32
Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ve ticareti yapanlara yönelik operasyonları sürdürüyor.
Polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan C.D., R.Ç., R.S. ve B.D.yi gözaltına aldı.
6 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bir başka uyuşturucu operasyonunda ise polis ekiplerince B.D. ve B.K. yakalandı.
İki ayrı operasyonda gözaltına alınan toplam 6 kişi, "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.