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    Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

    Polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, "Uyuşturucu ticareti" suçundan 6 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 29.05.2020 - 15:32
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    Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

    Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ve ticareti yapanlara yönelik operasyonları sürdürüyor.

    Polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan C.D., R.Ç., R.S. ve B.D.yi gözaltına aldı.

    6 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Bir başka uyuşturucu operasyonunda ise polis ekiplerince B.D. ve B.K. yakalandı.

    İki ayrı operasyonda gözaltına alınan toplam 6 kişi, "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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