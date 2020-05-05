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    Samsun'da uyuşturucu satıcısı yakalandı

    Polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalanarak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
    • İHA
    • 05.05.2020 - 18:02
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    Samsun'da uyuşturucu satıcısı yakalandı

    Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen C.S.(32) isimli şahsın peşine düştü.

    C.S. isimli şüpheli, ekiplerin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, bir miktar da bonzai ele geçirildi.

    ZANLI TUTUKLANDI

    Polisteki sorgusu tamamlanan C.S., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

    Savcıya ifade veren C.S., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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