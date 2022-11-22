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    Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi tutuklandı

    Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu ele geçirilen 924,81 gram metamfetamin maddesi ile ilgili 4 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.
    • 22.11.2022 - 02:16
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    Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi tutuklandı

    Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu İlkadım ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi üzerine Y.Y., E.S. ve D.E. isimli şahıslarla ilgili çalışma başlattı.

    Gözaltına alındılar

    Yapılan çalışmada, Y.Y. isimli şahıs tarafından D.E. ve M.A. isimli şahısları Samsun’a satış amaçlı yüklü miktarda uyuşturucu madde getirmek için Kocaeli’ye gönderdiği bilgisi üzerine D.E. ve M.A. isimli şahıslar Kocaeli dönüşünde Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde kendilerini karşılamaya gelen Y.E. isimli şahısla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

    Uyuşturucu maddesi ve mühimmatlara el koyuldu

    İHA'nın haberine göre, Narkotik polisi söz konusu araç ve şahıslara ait adreslerde yaptıkları aramalarda, 3 paket halinde 924,81 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve 8 adet 9 mm çapında dolu fişek ele geçirdi. Soruşturmanın devamında E.S. isimli şahıs, Kışla Mahallesi’nde 2 adet hassas terazi ve 1 adet pompalı tüfek ile birlikte yakalandı.

    4 kişi tutuklandı

    Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Y.Y., E.S., D.E. ve M.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

    Savcıya ifade veren 4 kişi tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi tutuklandı #1


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