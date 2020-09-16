Samsun'da uyuşturucu uygulaması: 14 gözaltı

İlde yapılan narkotik uygulamasında üzerinde uyuşturucu madde yakalanan 14 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yapılan uygulamalarda ve arz ile mücadele kapsamında, 150 şahıs, 17 araç, 5 iş yeri, 4 park ve 3 metruk binayı kontrol etti. 5 şahıs hakkında pandemi tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranması olan 1 şahıs yakalandı, 1 şahıs hakkında amaç dışı bıçak taşımaktan idari işlem uygulandı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

0,73 gram esrar maddesi,1,5 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 179 adet sentetik ecza hap, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 7 adet 7,65 mm çapında mermisi, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan 1 adet makas ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılarak ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 2 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.



