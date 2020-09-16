Samsun'da uyuşturucu uygulaması: 14 gözaltı
- İHA
- 16.09.2020 - 07:45
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yapılan uygulamalarda ve arz ile mücadele kapsamında, 150 şahıs, 17 araç, 5 iş yeri, 4 park ve 3 metruk binayı kontrol etti. 5 şahıs hakkında pandemi tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapıldı.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranması olan 1 şahıs yakalandı, 1 şahıs hakkında amaç dışı bıçak taşımaktan idari işlem uygulandı.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
0,73 gram esrar maddesi,1,5 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 179 adet sentetik ecza hap, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 7 adet 7,65 mm çapında mermisi, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan 1 adet makas ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılarak ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 2 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.