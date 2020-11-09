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Samsun'da üzerinde uyuşturucu ve tarihi eser yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da üzerinde uyuşturucu ve tarihi eser yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da iki ayrı ikametinde uyuşturucu ve tarihi eser ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.