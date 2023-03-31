Samsun'da yeni köprüyü dereden götürdüler

DHA

Samsun'un Tekkeköy Belediyesi tarafından Kirazlık Deresi üzerinde kurulu 6 metre genişliğe, 22 metre uzunluğa sahip 34 tonluk demir köprü, 6 günlük çalışmayla söküldü.

Vinçlerle tıra bağlanan köprü, dere içinde, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki yeni yerine götürülüp, yerleştirildi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, şunları söyledi:

Tekkeköy merkez ile Kutlukent bölgemizi birbirine bağlayacak 3,5 kilometre uzunluğundaki Cemal Yeşilyurt Bulvarı’mızı ilçemize kazandıracağız. Buradaki geçişleri de kaldırdığımız demir köprünün yerine yapacağımız beton köprüyle sağlayacağız. Vatandaşlarımızın daha güvenli bir köprüyle ulaşımlarını sağlayabilmeleri için demir köprüyü kaldırdık. Hem ilçemizin çehresini değiştiriyoruz hem de ulaşımı daha konforlu hale getirmeye çalışıyoruz.