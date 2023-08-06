Samsun'da yılan sokmaları arttı Hava sıcaklığının yükseldiği Samsun’da yılan sokmaları da artışa geçti. Uzmanlar, vatandaşların dikkatli olması konusunda sık sık uyarı yapıyor…

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İHA

Hava sıcaklığı, sadece insanları değil, hayvanları da bunalttı.

Bu yıl hiç görülmediği kadar yılan, zehirli örümcek gibi birçok hayvan tehlike saçtı.

Parmağını soktu

Samsun'un Ayvacık ilçesi Söğütpınar Mahallesi’nde fındık bahçesinde tırpanla otları biçen Ali Fuat Çakır (45), otların arasındaki çalıları eliyle kaldırdığı sırada sol elinin parmağını yılan soktu.

Tedavi altına alındı

Kendi imkanlarıyla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne başvuran Çakır, ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan 2 çocuk babası Ali Fuat Çakır, “Fındık bahçesinde tırpan vururken parmağımı bir metre uzunluğunda kara yılan soktu. Hemen hastaneye gittim.” dedi.

Uzmanlar uyarıyor

Samsun'da dün de bir kişinin yine yılan sokması sonucu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Uzmanlar, havaların ısınmasıyla yılan sokmalarının arttığına dikkat çekerek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.