Samsun'da yola atlayan kadın trafiği altüst etti

Yola atlayıp kazaya sebep olan kadının hayatını polis kurtarırken, 2 aracın karıştığı kaza, maddi hasarla atlatıldı.

Samsun’un İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı’nda kimliği belirsiz bir kadın yola atladı.

Akan trafikte hayatını ve hayatları tehlikeye atan kadın, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Ancak yaşanan olay bir kaza doğurdu.

KAZA OLDU

Yol üzerinden gelen araç, kadına çarpmamak için ani fren yapınca arkasından gelen başka bir araçla çarpıştı. 2 aracın karıştığı kaza, maddi hasarla atlatıldı. Kimliği belirsiz kadın ise kendisini kurtaran polis ekiplerine teşekkür etmek yerine zorluk çıkardı.

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KİMSE İKNA EDEMEDİ

Yola çıkmak için defalarca girişimde bulunan kadına, ekipler engel oldu. Yerlerde sürünüp, bağırıp çağırarak ekiplere direnen kadını o sırada çevrede bulunanlar da sakinleştirmek için devreye girdi. Ancak fayda etmedi. Polisin evine götürmeyi teklif ettiği kadın, bunu da kabul etmedi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleriyle de gitmeyen kadın, bir dolmuşa binerek oradan ayrıldı.

TRAFİĞİN ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİ

Olayı gören ve kadını sakinleştirmeye çalışanlardan Rıza Köse, “Yolun karşısında arabadan indi. Trafiğin altını üstüne getirdi. Yola atlayınca hayati tehlikesi oldu ama kendisini polis kurtardı. 2 araba onun yüzünden kaza yaptı. Polis ekipleriyle de gitmedi. Yerlerde yattı. Süründü. Bağırdı çağırdı. En sonunda dolmuşa binip gitti.” dedi.