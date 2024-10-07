Samsun'da zincirleme kaza! 13 kişi yaralandı

İHA
Samsun'da zincirleme trafik kazası meydana geldi...
Rüstem G. (49) idaresindeki otomobilin arkasından çarptığı araç, kaza yerinde durmayarak uzaklaştı.
Bu esnada Taha Yasin Z. idaresindeki otomobil Rüstem G'nin, Murat K. yönetimindeki otomobil de Taha Yasin Z'nin aracına çarptı.
KAZADA 13 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücülerden Rüstem G. ve Murat K'nin yanı sıra otomobillerde bulunan 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan 16 yaşındaki Salih G, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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