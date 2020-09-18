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    Samsun'nda 2 uyuşturucu operasyonu

    Bafra ilçesinde 2 ayrı adreste yapılan aramalarda, uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
    • İHA
    • 18.09.2020 - 06:25
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    Samsun'nda 2 uyuşturucu operasyonu

    Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Ağıllar Mahallesi’nde sabah saatlerinde H.İ.A. isimli şahsın evinde narkotik dedektör köpeği ‘Ozon’ ile yapılan arama neticesinde 72 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet elektronik hassas terazi ve önceden hırsızlığa konu olan bir adet cep telefonu ele geçirildi.

    İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

    Akşam saatlerinde yine Ağıllar Mahallesi'nde F.D. isimli şahsın evınde yapılan aramada da 26 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

    Her iki şahıs da ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

    Samsun nda 2 uyuşturucu operasyonu #1

    Samsun nda 2 uyuşturucu operasyonu #2

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