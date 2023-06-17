Samsunspor taraftarlarının kavgasında 6 kişi yaralandı
İHA

ile Semt77 Yalovaspor Türkiye Erkekler 1. Lig final müsabakasında Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Müsabaka öncesi bıçaklı kavga çıktı

Karşılaşma öncesi Samsunspor taraftarları arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı.

Samsunspor taraftarlarının kavgasında 6 kişi yaralandı

6 kişi yaralandı

Çıkan bıçaklı kavgada 6 kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralılar ambulans ile farklı hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Saha dışındaki olayların ardından final müsabakası başladı. Maçı 82-65 kazanan Samsunspor, final serisinde 1-0 öne geçti.