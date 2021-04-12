Euro
9.7282
0.26%
Dolar
8.1631
0.1%
Altın
457.11
-0.04%
Borsa
1.388
-0.37%
Bitcoin
491.470
-0.22%
EXEN Coin
23.44
0.94%
13ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 13 C

    Sancaktepe'de acil servis girişine aracını park etti

    Sultanbeyli’de hastanenin acil girişinde yol ortasına aracını park edip giden sorumsuz sürücü, ambulans ekiplerine zor anlar yaşattı.
    • İHA
    • 12.04.2021 - 12:49
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 12:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sancaktepe'de acil servis girişine aracını park etti

    Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Fatih Bulvarı üzerindeki özel hastaneden hasta alan ambulans, hastayı başka bir hastaneye yetiştirmek için harekete geçti.

    Ambulansın sürücüsü, acil servis çıkışına geldiğinde ise 06 PM 227 plakalı otomobilin yolu kapattığını gördü.

    BAŞKA ARACIN SÜRÜCÜSÜ YOL VERDİ

    Ambulans şoförü siren çalarak sürücüye uzun süre ulaşmaya çalıştı. Otomobilin sürücüsüne ulaşılamayınca, aracını yol kenarına park eden başka bir sürücü aracını park ettiği yerden çekerek ambulansa yol verdi.

    Ambulans şoförü, ambulansı kaldırıma çıkarıp manevra yaparak yoluna devam edebildi.

    Sancaktepe de acil servis girişine aracını park etti #1

    "SANA EHLİYET VEREN.."

    Olaya tanık olan vatandaşlar da sorumsuz sürücünün yol ortasında bıraktığı otomobilin camına, “Sana ehliyet veren kurs sana ayıp etmiş. Yol ağzına araba mı çekilir. Bir daha araba çektiğin yere dikkat et” yazılı not bırakarak sürücüye tepki gösterdi.

    Sürücüsü bulunamayan otomobil, trafik polisinin cezai işleminin ardından olay yerine gelen çekici tarafında çekildi.

    ambulans

    Hatalı park yüzünden ambulans geçemedi VİDEO

    Sancaktepe de acil servis girişine aracını park etti #3

    Sancaktepe de acil servis girişine aracını park etti #4

    Sancaktepe de acil servis girişine aracını park etti #5

    Sancaktepe de acil servis girişine aracını park etti #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir