Sancaktepe'de acil servis girişine aracını park etti

Sultanbeyli’de hastanenin acil girişinde yol ortasına aracını park edip giden sorumsuz sürücü, ambulans ekiplerine zor anlar yaşattı.

Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Fatih Bulvarı üzerindeki özel hastaneden hasta alan ambulans, hastayı başka bir hastaneye yetiştirmek için harekete geçti.

Ambulansın sürücüsü, acil servis çıkışına geldiğinde ise 06 PM 227 plakalı otomobilin yolu kapattığını gördü.

BAŞKA ARACIN SÜRÜCÜSÜ YOL VERDİ

Ambulans şoförü siren çalarak sürücüye uzun süre ulaşmaya çalıştı. Otomobilin sürücüsüne ulaşılamayınca, aracını yol kenarına park eden başka bir sürücü aracını park ettiği yerden çekerek ambulansa yol verdi.

Ambulans şoförü, ambulansı kaldırıma çıkarıp manevra yaparak yoluna devam edebildi.

"SANA EHLİYET VEREN.."

Olaya tanık olan vatandaşlar da sorumsuz sürücünün yol ortasında bıraktığı otomobilin camına, “Sana ehliyet veren kurs sana ayıp etmiş. Yol ağzına araba mı çekilir. Bir daha araba çektiğin yere dikkat et” yazılı not bırakarak sürücüye tepki gösterdi.

Sürücüsü bulunamayan otomobil, trafik polisinin cezai işleminin ardından olay yerine gelen çekici tarafında çekildi.

Hatalı park yüzünden ambulans geçemedi VİDEO













