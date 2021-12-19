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    Sancaktepe'de hırsızlar, çaldıkları jant ve lastikleri internette sattılar

    İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde park halindeki bir otomobilin jant ve lastiklerini çalan şüpheliler yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelerin çalıntı ürünleri internet üzerinden sattığı belirlendi.
    • DHA
    • 19.12.2021 - 19:12
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 19:22
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    Sancaktepe'de hırsızlar, çaldıkları jant ve lastikleri internette sattılar

    Sancaktepe'nin Fatih Mahallesi'nde 10 Aralık tarihinde park halindeki bir otomobilin jant ve lastiklerinin çalındığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

    JANT VE LASTİK ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

    Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin A.K olduğunu tespit etti. Şüpheli A.K, Akpınar Mahallesi'nde bulunan bir adreste yakalandı. Çalışmaların devamında olayı gerçekleştiren bir diğer şüphelinin ise S.Y olduğu belirlenerek yakalandı.

    Sancaktepe'de hırsızlar, çaldıkları jant ve lastikleri internette sattılar ViDEO

    İNTERNETTEN SATTIKLARI TESPİT EDİLDİ

    Yapılan incelemelerde şüphelilerin hırsızlık malzemesi jant ve lastikleri, dijital satış platformu üzerinden sattığı tespit edildi.

    Şüpheli A.K.'nin 7, S.Y.'nin ise 13 adet benzer suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı. Haklarında 'Otodan hırsızlık' suçundan işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

    Sancaktepe de hırsızlar, çaldıkları jant ve lastikleri internette sattılar #1

    Sancaktepe de hırsızlar, çaldıkları jant ve lastikleri internette sattılar #2

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