Petrol
121.08
2.95%
Euro
17.5968
-0.58%
Dolar
16.4143
-0.24%
Altın
977.22
-1.19%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
497.977
0.91%
BTXN Coin
11.00
-14.19%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Sancaktepe'de düğün konvoyunda havaya ateş açan mangadalara suçüstü

    İstanbul Sancaktepe'de bir şüpheli şahıs, düğün konvoyunun önüne geçip pompalı tüfekle havaya ateş açtı. O esnada yoldan geçen sivil polis ekipleri magandaları suçüstü yakaladı.
    • 05.06.2022 - 21:55
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 22:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sancaktepe'de düğün konvoyunda havaya ateş açan mangadalara suçüstü

    İstanbul'un Sancaktepe ilçesi TEM bağlantı yolunda meydana gelen olayda, düğün konvoyunun önüne geçen kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, pompalı tüfekle sağa, sola havaya ateş açtı. Yanında bulunan diğer kişi de silahla havaya ateş açtı.

    Konvoyda havaya ateş açan magandayı sivil polis yakaladı

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. O esnada konvoy nedeniyle trafik durma noktasına gelince araçları üst geçitte kalan polis ekipleri, üst geçitten aşağıya atlayıp yoldan geçen araçla beraber konvoy aracındaki magandaları durdurmak için operasyona devam etti.

    İHA'nın haberine göre, ekiplerin çalışmaları sonucu konvoydaki silahlara el konuldu şüpheliler ise ifadesine alınmak üzere emniyete götürüldü.

    O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Sancaktepe'de düğün konvoyunda havaya ateş açan mangadalara suçüstü ViDEO

    Sancaktepe de düğün konvoyunda havaya ateş açan mangadalara suçüstü #1

    Sancaktepe de düğün konvoyunda havaya ateş açan mangadalara suçüstü #2


    İlginizi Çekebilir

    İtalya'da PKK destekçileri yürüyüş düzenledi
    Politika

    İtalya'da PKK destekçileri yürüyüş düzenledi

    İranlılar 3 günlük tatil için Van'a geldi
    Gündem

    İranlılar 3 günlük tatil için Van'a geldi

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir