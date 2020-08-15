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    Sancaktepe'de elektrik kabloları patladı

    Yerin altına döşenen elektrik hattı çalışmasında elektrik kablolarının bomba gibi patladığı anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 15.08.2020 - 16:08
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    Sancaktepe'de elektrik kabloları patladı

    İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Eyüpsultan Mahallesi üzerinde, İGDAŞ ekiplerinin çalışması sırasında, sanayi sitesi için yerin altına döşenen yüksek gerilim sanayi elektriği kablolarına denk geldi.

    ORTALIK BİR ANDA ALEV ALDI

    İş makinesi yolda kazı yaptığı sırada ise elektrik kabloları bomba gibi patlamaya başladı. Patlamanın etkisiyle etraf toza dumana bürünürken patlama sesleri mahallede paniğe sebep oldu.

    O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    Sancaktepe'de elektrik kabloları patladı

    Sancaktepe de elektrik kabloları patladı #1

    Sancaktepe de elektrik kabloları patladı #2

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