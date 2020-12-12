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Sancaktepe'de hamile kadın araçta doğum yaptı

Sancaktepe'de hamile kadın araçta doğum yaptı

Eşi tarafından hastaneye götürülen ve sancıları nedeniyle araçtan inemeyen kadın, doğumunu araçta yapmak zorunda kaldı.