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    Sancaktepe'de hamile kadın araçta doğum yaptı

    Eşi tarafından hastaneye götürülen ve sancıları nedeniyle araçtan inemeyen kadın, doğumunu araçta yapmak zorunda kaldı.
    • DHA
    • 12.12.2020 - 10:52
    • Güncelleme : 12.12.2020 - 11:14
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    Sancaktepe'de hamile kadın araçta doğum yaptı

    İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yaşayan hamile bir kadın, doğum sancıları tutunca eşi tarafından hastaneye götürüldü.

    Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne geldikleri sırada ise kadın araçtan inemedi.

    DOĞUMUNU ARAÇTA YAPTI

    Bunun üzerine hastaneden çıkarak gelen doktorlar, kadına araçta doğum yaptırdı. Hastanede tedavi altına alınan kadın ile bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Sağlık çalışanlarının koşuşturmaları ve bebeği kucaklayarak hastaneye götürmeleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Sancaktepe'de hamile kadın araçta doğum yaptı VİDEO

    Sancaktepe de hamile kadın araçta doğum yaptı #1

    Sancaktepe de hamile kadın araçta doğum yaptı #2

    Sancaktepe de hamile kadın araçta doğum yaptı #3

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