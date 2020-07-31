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Kaçan kurbanlığı yakalamak için peşinden koşan sahibi yaralanırken, dana belediye ekiplerince yakalanarak kesimhaneye götürüldü.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Eyüp Sultan Mahallesi'nde, Nazım Atmaca'nın aldığı kurbanlık dana kesim yapılacağı sırada kaçtı.

Yaklaşık bir kilometre boyunca kaçan dana peşinden koşan Nazım Atmaca'yı belinden yaraladı. Yakınları durumu belediye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KURBAN SAHİBİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri belinden yaralanan Nazım Atmaca'yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Atmaca'nın vücudun çeşitleri yerlerinde kırıkların olduğu ve durumu iyi olduğu öğrenildi.

Sancaktepe'de kaçan kurbanlık dana yakalandı

KAÇAN DANAYA İĞNE YAPILDI

Belediye ekipleri ise kaçan danayı Yakacık Caddesi'nde orta bariyerlerde kıstırdı. Veteriner hekimi dananın sakinleşmesi için sakinleştirici iğne attı.

Sakinleşen dana çevredeki vatandaşların yardımıyla belediye ekiplerince yakalanarak kesimhaneye götürüldü.





"TAM KESECEKTİK O SIRADA KAÇTI"

Dananın yaraladığı kişin yakını Yücel Koç, "Kurbanlık danayı yatırıp tam kesecektik o sırada kaçtı ve tutamadık. Yakalamak isterken yakınımız yere düştü, ambulansla hastaneye götürdüler. Durumunun iyi olduğu haberini aldık." dedi.



