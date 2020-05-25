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    Sancaktepe'de polis aracı yan yattı

    İstanbul Sancaktepe'de polis otomobilinin devrilerek yan yatması sonucu 1 polis yaralandı.
    • DHA
    • 25.05.2020 - 22:49
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    Sancaktepe'de polis aracı yan yattı

    Saat 21.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis otomobili kaldırıma çıkarak yan yattı. Yaralanan polis memuru, otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.

    YARALI PILİSİN DURUMU İYİ

    Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan polis memurunu hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yan yatan polis aracı çekiciyle kaldırılarak otoparka çekildi.

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