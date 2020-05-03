Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu tarafından, inşaatı devam edilen hastanenin, yapımı tamamlanan bazı odaları ve koridorlarının görüntüsü paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sancaktepe'de yapımına başlanan salgın hastanesinde inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor...

HASTANENİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sayısız işçi ve iş makinesinin çalıştığı alanda hastanenin bazı bölümlerinin duvarları yerleştirilirken bir kısmının çatıları ise tamamlandı.

Hastanenin yapımı tamamlanan bazı odaları ve koridorlarının görüntüsü ise ortaya çıktı.

Sancaktepe'de yapımı süren hastaneden görüntüler

"HASTANEMİZ HIZLA İNŞA EDİLİYOR"

Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu sosyal medya hesabından yapımı tamamlanan, yatakları yerleştirilen bazı odaların ve koridorların görüntüsünü, "@RTErdogan'ın talimatlarıyla başlayan, 1008 yataktan oluşan çok amaçlı hastanemiz hızla inşa ediliyor. Pandemi ile mücadelemizin kahramanı sağlık çalışanlarımıza, İstanbul'a ve tüm Türkiye'ye hayırlı, uğurlu olsun" notuyla paylaştı.