Sancaktepe'de yaşlı ağaç yola devrildi

İstanbul Sancaktepe'de asırlık meşe ağacı, yola ve çevrede bulunan metro inşaat alanına devrilirken, alanın boş olması olası faciayı önledi.

İstanbul Sancaktepe Orhangazı Caddesi üzerinde bulunan asırlık Meşe ağacı yola devrildi. Devrilen asırlık meşe ağacı çevrede bulunan bir metro inşaat alanına girdi.

İşçilerin paydos etmesi felaketi önledi.

Ağaç kesilerek kaldırıldı

Çevrede bulunan vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın gece saatlerinde yaşanması faciayı önledi. İtfaiye ekipleri yola ve metro inşaat alanına devrilen asırlık meşe ağacını keserek yoldan kaldırdı.

İşçilerin kaldığı konteyner hasar gördü

İHA'nın haberine göre; yaşanan olayda can kaybı ya da yaralı bulunmazken, metro inşaat alanında bulunan işçilerin kaldığı konteyner zarar gördü.

Elektrikli testere ile kesilen asırlık ağaç yol kenarına kaldırılırken devrilen ağaç yüzünden kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.

Belediye ekipleri devrilen asırlık ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. Polis ekipleri olay yerinden güvenlik önlemi aldı.