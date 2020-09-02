Sancaktepe’de yokuş aşağı kayan tır, 4 aracı biçti

İstanbul Sancaktepe'de işçilerin ekskavatörü dorsesine yükledikleri esnada tır, yokuş aşağı hızla kayarak park halindeki 4 araca çarparken, kaza yerinde kimsenin olmaması faciayı önledi.

İstanbul Sancaktepe'deki Fatih Mahallesi’nde işçilerin ekskavatörü dorsesine yükledikleri esnada tır yokuş aşağı kaymaya başladı. Dorsesinde ekskavatör ile yokuş aşağı kayan tır kontrolden çıktı. Tır, park halindeki dört araca çarptı.

BİNAYA ÇARPARAK DURABİLDİ

Araçları önüne katan tır, bir binaya çarparak güçlükle durabildi. Kazada tır şoförü İmdat Alyar şans eseri yara almazken, park halindeki araçlarda kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Kaza nedeniyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Bölgeye itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

"KEPÇEYİ YÜKLERDEN TIR AŞAĞI KAÇTI"

Kazayı anlatan Kemal Aksoy, "Kepçeyi yüklerken tırın ön kafa sallanmaya başladı. Ben dedim vazgeçecekler herhalde yüklemeyecekler. Tekrar bir daha denediler. Bu sefer tır aşağı doğru kaçmaya başladı kepçe de üzerinde. Daha 10 metre gelmeden kepçenin kafası yan döndü. Yani makas yaptı. Yukarıdan aşağı doğru geldi. Bizim araçlara vurdu" dedi.

Yokuş aşağı kayan iş makinesi yüklü tır kazası sonrası sokak savaş alanına döndü. Dört araç ile bir evin hasar gördüğü kazanın yaşandığı bölge havadan da görüntülendi.