Sancaktepe'de yol çalışması çileye döndü

Sancaktepe Samandıra Köprülü Kavşak bağlantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yol çalışması kapsamında kapatılan cadde nedeniyle öğrenciler okula giderken kilometrelerce yol yürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bundan bir hafta önce D-100 bağlantı yolu Yakacık Caddesi'nin girişini, Samandıra Köprülü Kavşak bağlantısındaki yol çalışması nedeniyle trafiğe kapattı.

KAPATILAN CADDEYE OTOBÜSLERİN GİRMEMESİ VATANDAŞLARI ZOR DURUMDA BIRAKTI

Kapanan yol nedeniyle başta toplu taşıma araçlarının caddeye girememesiyle vatandaşlar zor durumda kaldı.

Cadde üzerinde 7 adet İETT durağı bulunurken, bu duraklara gitmek isteyen vatandaşlar, caddenin başında inerek kilometrelerce yürümeye başladı.

ÖĞRENCİLER İSYAN ETTİ

Büyükbakkalköy, Ferhatpaşa, Fatih Mahallesi ve Kayışdağı'na giden yolun kapanması daha çok, bu yolda bulunan okullara giden öğrencileri etkiledi. Öğrenciler, yolun bir an önce açılmasını isterken, okullarla birlikte başlayan yol çalışmasına tepki gösterdiler.

"BURASI BİR HAFTADIR KAPALI AMA GİDECEĞİM YER BİR HAYLİ UZAK"

Okuldan dönen ve yol üzerinde yürüyen Ahmet Emre, "Önceden otobüsle geçiyordum, artık geçemiyoruz. Yolun acilen açılması lazım. Burası bir haftadır kapalı ama gideceğim yer bir hayli uzak" dedi. Yolu kullanan öğrenciler, gün boyu yorulduktan sonra bir de yürüdüklerini belirterek, bir an önce yolların açılmasını istedi.

"GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ BÖYLE BİR EZİYET ÇEKİYORUZ"

Belediye otobüsünden indikten sonra yürümeye başlayan Sedef Çakır, "Gördüğünüz gibi böyle bir eziyet çekiyoruz. Bildiğim kadarı ile üç, dört gündür böyle. Burası ana güzergah olduğu için herkesi etkileyen bir durum. Burada bir 15 dakika kadar yürüyeceğim" şeklinde konuştu.





