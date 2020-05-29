Sancaktepe'deki pandemi hastanesi açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hastanenin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında yapımına başlanan ve rekor sürede hızla ve tam donanımla bitirilen Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin yapımı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı hastane, bugün açılarak resmen hizmete giriyor.

Hastanenin açılışı öncesi kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem hastanenin yapım süreci ile ilgili hem de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"DÜNYA ÇAPINDA BİR BAŞARIDIR"

Koronavirüs salgınında kaybettiğimiz tüm hocalarımız ve vatandaşlarımızlar birlikte Feriha Öz hocamıza allahtan rahmet diliyorum. Biz kadirşinas bir milletiz. Bu yüzden buraya Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismini verdik.

Sağlık çalışanlarımızın her birine şükranlarımızı sunuyorum.

Dünyada pek çok ülkede sağlık sisteminin çöktüğü dönemde Türkiye yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir.

Bu hastanemizi 2 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Hemen pist burada. Burası daha önce askeri havalimanıydı. Uluslararası herhangi bir hasta gelmek istediğinde pist var, buradan yürüme mesafesinde hastaneye gelecek. aynısı Yeşilköy için geçerli.

İster ulusal ister uluslararası. Hepsine hazır. Sağlıkta sağlık turizmini hedefliyoruz ve bunu başaracağız. Salgın acil ihtiyaç göstermiş olsaydı bu süreyi belki daha da kısaltabilirdik.

Böyle bir eseri bu kadar kısa sürede hazır hale getirmek dünya çapında bir başarıdır. Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin somut örneği olan bu hastaneler şifayı ülkemizde arayan herkese hizmet verecektir.

"NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BU SÜREÇTE ÇOK DAHA İYİ GÖRÜYORUZ"

Salgın sürecinde sağlık alanında ülkemizin elindeki imkanların daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Muhalefetin topa tuttuğu şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu bu süreçte çok daha iyi görüyoruz.

"BİZDEN DESTEK İSTEDİLER. BİZ DE HER YERE GÖNDERDİK"

Feriha Öz hocamızın 3 evladı da profesör. Kendilerine ricada bulundum. Yetiştireceğiniz öğrenciler büyük önem arz ediyor. Hocaları siz yetiştireceksiniz.



Genel Sağlık Sigortası sistemini ülkemizde kurmuş olmamızın önemi salgın sürecinde daha iyi anlaşıldı. ABD, Rusya çözemedi işi. Hepsi sıkıntıda. Bizden destek istediler. Biz de her yere gönderdik.

Serbest ve ücretli çalışanlar gayet makul prim ödemeleri ile sistemde yer alıyor. Milletimiz tarafından bu hizmetler memnuniyetle karşılanmıştır. Diğer ülkelerde böyle bir sistem yok. İnsanlar ancak yeteri kadar parası varsa sağlık hizmeti alabiliyor.

Biz bu salgın döneminde özellikle Hollanda'da çalışan vatandaşlarımız ölüme terkedilmişti, ambulans uçakla aldırdık. Üstelik bu hizmetleri bütçemizi alt üst etmeyecek bir zeminde veriyoruz

Milli iradeden aldığı güçle bu kısır döngüyü kırmak için mücadele verenlerden bazıları darağacına gönderilmiş, bazıları da aynı akıbetle tehdit edilmiştir. Milletimizin 18 yıldır yanımızda yer alması bu mücadele silsilesinin devamıdır.

Biz burada 1008 odalı hastaneyi yaptık. Belediye başkanımız Şeyma Hanım 'Başkanım burada şehir hastanesi yapacaktı, ne oldu'... 1008 odalıyı süratle yaptık. Biz yap-işlet-devret sistemiyle bu hastaneleri yapıyoruz. Rönesans gibi bir yüklenici firma bulursak burada şehir hastanesine başlayabiliriz. Ama şimdilik acil bir durum yok.

AYRINTILAR GELECEK...