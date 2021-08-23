Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, 1989 yılında sulama amaçlı kurulan Hacıhıdır Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü.

1989'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 5 kilometre uzaklıkta, Şehir Çayı üzerine sulama için Hacıhıdır Barajı kurulmuştu.

Barajdaki su seviyesi, mevsimsel yağışların olmaması ve kuraklık nedeniyle ilk kez düştü.

Baraj, kuruma noktasına geldi. 2 bin hektarlık alana sulama hizmeti veren barajda su seviyesinin düşmesi, bölge çiftçilerinde endişeye neden oldu.

Şanlıurfa Hacıhıdır Barajı'nın su seviyesi alarm veriyor VİDEO

''SU SEVİYESİNİN BU KADAR ÇEKİLDİĞİNİ İLK KEZ GÖRDÜM''

Barajın su seviyesinin ilk kez bu kadar düştüğünü belirten Mehmet Kırklar, "Yıllardır burada yaşıyoruz, baraj gölünde su seviyesinin bu kadar çekildiğini ilk kez gördüm. Son iki yıldır yağmur az yağıyor ve kuraklık var. Büyük ölçüde sulamada yapıyorduk. Kuraklık nedeniyle baraj gölü kuruma noktasına geldi" dedi.