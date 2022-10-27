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    • Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın TBMM üyeliğinin düşmesi kararı Resmi Gazete'de

    Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın TBMM üyeliğinin düşmesi kararı Resmi Gazete'de

    Şanlıurfa milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • 27.10.2022 - 03:28
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    Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın TBMM üyeliğinin düşmesi kararı Resmi Gazete'de

    Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

    Milletvekilliğinden istifa etmişti

    İHA'nın haberine göre kararda, Şanlıurfa millletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, milletvekilliğinden istifa etmesi nedeniyle, Anayasanın 84'üncü maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesine Genel Kurulun 26.10.2022 tarihli 12'nci Birleşiminde karar verildiği belirtildi.

    Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba nın TBMM üyeliğinin düşmesi kararı Resmi Gazete de #1


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