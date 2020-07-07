- En Son Haber
- İç Haber
- Şanlıurfa'da hava sıcaklığı nedeniyle araç patladı
Şanlıurfa'da hava sıcaklığı nedeniyle araç patladı
40 derece sıcağa dayanamayan aracın gaz yakıt tankı patlayarak alev aldı.
- İHA
- 07.07.2020 - 17:58
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 40 derece sıcağa dayanamayan otomobilin gaz yakıt tankı havaya uçtu.
Tufan A. isimli şahsa ait Tofaş marka otomobil, tamir için petrol istasyonuna 20 metre yakınlıktaki tamirciye götürüldü.
SICAKTAN PATLADI
O esnada sıcak havada ısınan otomobilin gaz yakıt tankında patlama meydana geldi. Alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale eden vatandaşlar, yangını söndürmeyi başardı.
Araçta yaşanan patlama ve sonrasında çıkan yangının kesin nedeninin araştırıldığı öğrenildi.