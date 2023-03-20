Şanlıurfa yine sele teslim oldu Şiddetli yağmur, Şanlıurfa’da sele neden oldu. Sel bölgesinde çalışanlar tahliye edilirken, bir vatandaşın hortumla çanak anten yıkaması dikkatlerden kaçmadı.

Şanlıurfa’da akşam saatlerinde başlayan dolu, yerini şiddetli yağmura bıraktı. Selin vurduğu bölgelerden biri olan Karakoyun Deresi'nin çevresindeki mahallelerde çalışan personel, hemen tahliye edildi. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı Kısa sürede yükselen sular daha önceden temizlenen bazı ev ve iş yerlerini bastı. Şiddetli yağmur ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi. Ekipler bölgeden çıkmadan önce evleri kontrol ederek içeride vatandaş olup olmadığına baktı. Yağmurun altında anten yıkadı Evlerinde olan vatandaşlar kepçelerin ağzına bindirilerek, suyun içerisinden geçirildi ve güvenli bölgelere götürüldü. Şiddetli yağmur ve yükselen sulara aldırış etmeyen bir vatandaş da eline aldığı hortumla yağmurun altında çamura bulanan çanak anteni yıkadı. Askeri araçla lahmacun dağıtıldı Sepetli motosiklete binen iki kişi ise suların arasından güvenli bölgeye geçti. Bölgedeki askeri araç da, vatandaşlara sıcak lahmacun dağıttı. Yarım saat sürdü, göle döndü Karakoyun Deresi'nde su seviyesi yükselirken, akıntının şiddeti son yağışla birlikte arttı. Yaklaşık yarım saat süren yağmur, selin etkili olduğu alanı göle çevirdi.