- En Son Haber
- İç Haber
- Şanlıurfa'da 100 kişinin karantina süresi sona erdi
Şanlıurfa'da 100 kişinin karantina süresi sona erdi
Korona tedbirleri kapsamında, Irak'tan getirilerek karantina süreçlerini tamamlayan 100 kişi, evlerine gönderildi.
- AA
- 15.05.2020 - 16:53
Koronavirüs sebebiyle tahliye operasyonu kapsamında Irak'tan getirilen 100 Türk vatandaşının, Şanlıurfa'daki 14 günlük karantina süreci sona erdi.
EVLERİNE UĞURLANDILAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtta kalanlar, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD koordinasyonunda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak otobüslere bindirildi.
Polis araçları, otobüslere kent çıkışına kadar eşlik etti.
Şanlıurfa'da karantina süresi dolan 100 kişi evlerine uğurlandı