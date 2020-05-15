Dolar
6.9139
-0.0592%
Euro
7.4939
0.1443%
Altın
1740.82
0.5789%
Borsa
100104.23
0.9186%
G. Altın
386.742
0.4425%
Bitcoin
66245.39
-1.4336%
31ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 31 C

    Şanlıurfa'da 100 kişinin karantina süresi sona erdi

    Korona tedbirleri kapsamında, Irak'tan getirilerek karantina süreçlerini tamamlayan 100 kişi, evlerine gönderildi.
    • AA
    • 15.05.2020 - 16:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Şanlıurfa'da 100 kişinin karantina süresi sona erdi

    Koronavirüs sebebiyle tahliye operasyonu kapsamında Irak'tan getirilen 100 Türk vatandaşının, Şanlıurfa'daki 14 günlük karantina süreci sona erdi.

    EVLERİNE UĞURLANDILAR

    Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtta kalanlar, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD koordinasyonunda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak otobüslere bindirildi.

    Polis araçları, otobüslere kent çıkışına kadar eşlik etti.

    Şanlıurfa'da karantina süresi dolan 100 kişi evlerine uğurlandı

    Görüş Bildir