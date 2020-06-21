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    Şanlıurfa'da 3 mahalle ile 37 bina karantinaya alındı

    Şanlıurfa'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 mahalle ve 37 bina karantinaya alındığı açıklandı.
    • DHA
    • 21.06.2020 - 03:30
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    Şanlıurfa'da 3 mahalle ile 37 bina karantinaya alındı

     

    Şanlıurfa'da, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

    3 MAHALLE KARANTİNADA, 1 MAHALLEDEN KARANTİNA KALKTI

    Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, Karaköprü ilçesinde 7 bina, Haliliye ilçesinde 1 mahalle ile 7 bina, Eyyübiye ilçesinde 4 bina, Hilvan ilçesinde 1 mahalle ile 1 bina, Siverek ilçesinde 2 bina, Suruç ilçesinde 6 bina, Viranşehir ilçesinde 1 mahalle ile 7 binanın 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı.

    Bu arada, kent merkezi ve ilçelerde 1 mahalle, 1 sokak ve 9 binadaki karantina uygulamasına son verildi.

     

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