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- Şanlıurfa'da 37 bina karantinada
Şanlıurfa'da 37 bina karantinada
Şanlıurfa'da koronavirüs vakasının görüldüğü 37 bina karantinaya alındı.
- DHA
- 23.06.2020 - 05:17
Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, Karaköprü ilçesinde 8, Haliliye ilçesinde 15, Eyyübiye ilçesinde 7, Siverek ilçesinde 2, Suruç ilçesinde 3 ve Viranşehir ilçesinde 2 binanın 14 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı.
Kararın ardından polis ve jandarma ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi alarak giriş ve çıkışları yasakladı.
1 MAHALLE VE 13 BİNADA KARANTİNA BİTTİ
Öte yandan kent merkezi ve ilçelerde 1 mahalle ve 13 binada uygulanan karantinaya sona verildi.