Şanlıurfa'da 4 ayda 10 bin pandemi ihbarı yapıldı

Son 4 ayda pandemi kurallarının ihlal edildiğine dair 10 bin 208 ihbar yapılan Şanlıurfa'da, 2020 yılında 5 milyon 225 bin 874 defa 112 araması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, 22 Mart 2020 tarihli ve 5762 sayılı genelgesine istinaden koronavirüs pandemisi nedeniyle kısıtlamaya tabi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere ihbar hattı oluşturdu.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde oluşturulan VEFA Sosyal Destek Grupları da 2020 yılı sonu itibarıyla 135 bin 2 adet çağrıya cevap verdi.

Bahse konu çağrıların 1.752’si banka işlemleri, 1.641’i fatura ödeme, 17 bin 921’i maaş çekme, 774’ü temizlik ve hijyen ürünleri, 2 bin 775’i ilaç talebi, 26 bin 101’i seyahat izni ve 3 bin 467’si ise diğer talepler olmak üzere toplam 135 bin 2 vatandaşın talebine cevap verdi.

KURALLARA UYMAYANLAR İHBAR EDİLDİ

Şanlıurfa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü sistemine 20 Ağustos 2020 tarihinde entegre edilen İl Salgın Denetim Merkezine de 10 bin 208 koronavirüs tedbir ihlali ihbarı geldi.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ihlali ile izolasyon tedbirleri konulu ihbarlar, sahada görev yapan 5 bin 351 personele iletilerek işlem yapılması sağlandı.





MESAİ MEFHUMU GÖZETMEDEN ÇALIŞIYORLAR

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların çağrılarına büyük titizlikle cevap veren 112 Acil Çağrı Merkezi, mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürüyor.



