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    Şanlıurfa'da 4 köyün karıştığı kavgada 7 kişi yaralandı

    Şanlıurfa’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle 4 köy halkının karıştığı taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.
    • 23.12.2022 - 03:01
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    Şanlıurfa'da 4 köyün karıştığı kavgada 7 kişi yaralandı

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Gürakar Mahallesi’ne bağlı Dibekdüzü Köyü'nde yeni ekim alanı açmak amacıyla taşları temizleyen kepçe operatörünün, Dibekdüzü ve Sofice mezra halkı tarafından yapılan uyarıları dikkate almaması üzerine tartışma çıktı, tartışmada kepçe operatörü darp edildi.

    Darbedilince akrabalarını çağırdı

    Alınan bilgilere göre darbedilen kepçe operatörünün Büyükçay ve Demirci mezralarında bulunan akrabalarına telefon ederek yardım istemesi üzerine çok sayıda kişi araçlarıyla yardıma koştu.

    Sofice mezrası girişinde yolları kesilen Büyükçay ve Demirci mezralı vatandaşlar ile Sofice ve Dibekdüzü vatandaşları arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavga meydana geldi.

    Şanlıurfa da 4 köyün karıştığı kavgada 7 kişi yaralandı #1

    7 kişi kavgada yaralandı

    İHA'nın haberine göre, kavgada 7 kişi yaralanırken, 7 araç ile bir kepçe de hasar gördü.

    Olayın duyulması üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve Jandarma Ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar ambulanslarla Siverek ve çevrede bulunan Devlet Hastanelerine sevk edilirken, Jandarma hastane çevresinde ve kavganın olduğu köylerde geniş güvenlik önlemleri aldı.

    Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

    Şanlıurfa da 4 köyün karıştığı kavgada 7 kişi yaralandı #2


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