Şanlıurfa'da 43 evde karantina uygulaması başlatıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 43 ev karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliğinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşlarım koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda ilçelerden Eyyübiye'de 3, Akçakele'de 3, Haliliye'de 12, Karaköprü'de 23, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde birer adres olmak üzere toplamda 43 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Öte yandan, kentteki 24 evdeki karantina ise sona erdirildi.



