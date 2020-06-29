Şanlıurfa'da 55 ev daha karantinaya alındı

Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri kapsamında 55 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Haliliye'de 12, Karaköprü'de 16, Eyyübiye'de 11, Harran'da 2, Ceylanpınar'da 7, Akçakale'de 2, Siverek'te 2, Halfeti, Suruç ve Viranşehir ilçesinde 1'er farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

34 EVDE KARANTİNA BİTTİ

Öte yandan, kentte 34 evdeki karantina ise sona erdirildi.