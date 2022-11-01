Şanlıurfa'da 600 bin liralık pamuk kül oldu

Şanlıurfa'da 600 bin liralık pamuk kül oldu

Şanlıurfa’da alev alan tırdaki yüz binlerce liralık pamuk küle döndü.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gece saatlerinde Şanlıurfa’dan aldığı yaklaşık 27 ton pamuğu Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine götüren Mehmet F.’nin kullandığı 06 ED 8659 tır, Şanlıurfa - Gaziantep kara yolunun 30’uncu kilometresinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

İtfaiye ekipleri müdahale etti

Aracı boş bir alana park eden sürücü, çekici ile yanan kasayı ayırıp durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yanan pamuk balyalarına su sıkarak söndürmeye çalıştı.





600 bin liralık pamuk kül oldu



İHA'nın haberine göre, ekiplerin uzun süren çabası sonrası yangın kontrol atına alınırken yangında piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan pamuğun küle döndüğü belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.



