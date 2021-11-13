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    Şanlıurfa'da 64 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı

    Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 64 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 5 organizatör tutuklandı.
    • AA
    • 13.11.2021 - 22:19
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    Şanlıurfa'da 64 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

    62'Sİ AFGAN 64 GÖÇMEN YAKALANDI

    Bu kapsamda göçmen kaçakçılığı yapıldığı belirlenen 2 kamyonette gerçekleştirilen aramalarda sebze kasalarının altındaki gizli bölmelerde 62'si Afganistanlı, 2'si Pakistanlı olmak üzere 64 düzensiz göçmen yakalandı.

    5 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

    Olayla ilgili gözaltına alınan 5 organizatör, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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    Şanlıurfa da 64 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı #2

    Şanlıurfa da 64 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı #3

    Şanlıurfa da 64 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı #4

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