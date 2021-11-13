Şanlıurfa'da 64 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı
Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 64 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 5 organizatör tutuklandı.
- AA
- 13.11.2021 - 22:19
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
62'Sİ AFGAN 64 GÖÇMEN YAKALANDI
Bu kapsamda göçmen kaçakçılığı yapıldığı belirlenen 2 kamyonette gerçekleştirilen aramalarda sebze kasalarının altındaki gizli bölmelerde 62'si Afganistanlı, 2'si Pakistanlı olmak üzere 64 düzensiz göçmen yakalandı.
5 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Olayla ilgili gözaltına alınan 5 organizatör, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.