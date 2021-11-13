Şanlıurfa'da 64 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı

Şanlıurfa'da 64 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı

Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 64 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 5 organizatör tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

62'Sİ AFGAN 64 GÖÇMEN YAKALANDI

Bu kapsamda göçmen kaçakçılığı yapıldığı belirlenen 2 kamyonette gerçekleştirilen aramalarda sebze kasalarının altındaki gizli bölmelerde 62'si Afganistanlı, 2'si Pakistanlı olmak üzere 64 düzensiz göçmen yakalandı.

5 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 organizatör, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.