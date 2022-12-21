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    Şanlıurfa'da akrabaların silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

    Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
    • 21.12.2022 - 03:23
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    Şanlıurfa'da akrabaların silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

    Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk Mahallesi'nde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

    Silahlı tartışmada yaralandılar

    Kavgada F.Ş., E.Ş. ve İ.Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan F.Ş. ve E.Ş. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Şanlıurfa da akrabaların silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı #1

    Aracında saldırıya uğradı

    İ.Ş. ise 63 S 0206 plakalı minibüsle bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Atatürk Bulvarı'nda pompalı tüfekle aracında saldırıya uğrayan İ.Ş. bir araca çarparak durabildi.

    Polis şüphelileri arıyor

    İHA'nın haberine göre, minibüsteki İ.Ş. ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan E.Ş. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Şanlıurfa da akrabaların silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı #2


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