Şanlıurfa’da arazi kavgasında 2 kişi öldü

Viranşehir ilçesinde, akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Konakyeri Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan, akraba Yumru ve Aydın ailelerinin fertleri tartışmaya başladı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma, iki tarafın da yakınlarının dahil olmasıyla büyüyerek, av tüfekleri ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada kim ya da kimler tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği 7 kişi, yaralandı.

2 KİŞİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Ağır yaralı olan Kasım Yumru ile Naif Gül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

JANDARMA KÖYDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

5 yaralının ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kasım Yumru ile Naif Gül’ün cesetleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma köyde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralıların olduğu Viranşehir Devlet Hastanesi'nin giriş ve çıkışlarında ise polis güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.