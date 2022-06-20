Şanlıurfa'da iki grup arasında yaşanılan silahlı arazi kavgasında 750 boş kovan ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın kırsal Eğerkıran Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aynı mahallede yaşayan husumetli iki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Kavga silahlı çatışmaya dönüştü

Kısa sürede büyüyen tartışma silahların kullanıldığı çatışmaya dönüştü. Çevredekiler jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine geçen jandarma ekiplerince güçlükle sonlandırılan kavgada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Çatışma sırasında kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği 3 büyükbaş hayvan ise öldü.

Şanlıurfa’da arazi kavgasında 750 boş kovan ele geçirildi VİDEO

750 boş kovan ele geçirildi, 13 kiş gözaltında

DHA'nın haberine göre, Haliliye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin çatışan grupların bulunduğu alanda yaptığı incelemelerde 750 boş kovan ele geçirildi.

Olayla ilglii başlatılan soruşturmada kavgaya karıştığı saptanan 13 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.













