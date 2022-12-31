Suruç ilçesinde bir bankaya ait ATM'den para çeken vatandaşlar, yırtık ve mürekkep boyası kaplı banknotları görünce telefonla arayarak kaymakamdan yardım istedi.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir bankaya ait ATM’den para çeken vatandaşlar, gelen kağıt banknotların bir çoğunun yırtık ve boyalı olduğunu gördü. Banka kapalı olduğu için paraları aynı ATM’den geri yatırmak isteyen vatandaşlar, ATM’nin paraları geri almaması üzerine kaymakam Kenan Aktaş’ı aradı.

Kaymakam banka müdürünü aradı, mağduriyet giderildi

İHA'nın haberine göre; evinden çıkan Aktaş, mağdur vatandaşların yanına gitti. ATM’den çekilen paraların yırtık ve mürekkepli olduğunu gören Kaymakam Aktaş, banka müdürü ile irtibata geçerek vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Banka yetkilileri, bölgeye ekip göndererek mağduriyet yaşayan vatandaşlardan makbuzlarını alıp bir kayıt oluşturdu.

Kısa süre içerisinde vatandaşların mağduriyeti giderilirken Kaymakam Aktaş ise ilk defa böyle bir şey ile karşılaştığını belirtti.

Şanlıurfa'da ATM’den çekilen paralar yırtık çıktı - Video