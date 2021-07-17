Şanlıurfa'da avukat ve kardeşi öldürüldü

Haliliye ilçesinde boşanma meselesinin neden olduğu silahlı kavgada, avukat ile kardeşi hayatını kaybetti.

Olay Şanlıurfa Haliliye ilçesinde meydana geldi.

Avukat İsa Alkan ile kardeşi Ömer Alkan, mahallede Ö.A. ile karşılaştı.

Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen İsa Alkan ile eşinin kardeşi olduğu bildirilen Ö.A. arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Ö.A., yanında bulundurduğu tabancayla Alkan kardeşleri yaraladı.

POLİSLER HAREKETE GEÇTİ

Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alkan kardeşler, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan Ö.A.’nın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.