Euro
10.7467
0.69%
Dolar
9.2611
0.91%
Altın
526.09
-0.78%
Borsa
1.41
-0.16%
Bitcoin
571.565
4.98%
EXEN Coin
21.18
-3.72%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Şanlıurfa'da binlerce kişi tirit kuyruğuna girdi

    Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında sabah namazının ardından vatandaşlara tirit dağıtıldı. Uzun kuyrukların oluştuğu programda vatandaşlar, kendileri için hazırlanan masalarda yemeği yedi.
    • AA
    • 16.10.2021 - 10:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da binlerce kişi tirit kuyruğuna girdi

    Şanlıurfa’nın Haliliye Belediyesi tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında organize edilen program kapsamında yapılan 10 bin kişilik tirit yemeği, Hazreti İbrahim Peygamber Camisi'nin bahçesinde vatandaşlara ikram edildi.

    Vatandaşlar, namaz sonrasında gerçekleştirilen program dolayısıyla uzun kuyruk oluşturdu.

    UZUN UZUN MASALARDA YEMEKLERİNİ YEDİLER

    Görevliler tarafından dağıtılan tiriti alanlar, kendileri için hazırlanan masalarda yemeği yedi.

    Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, gazetecilere, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında sabah namazı sonrası tirit yemeğinde vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

    Şanlıurfa da binlerce kişi tirit kuyruğuna girdi #1

    KATILANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

    Bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Canpolat, katılım gösteren herkese teşekkür etti.

    Şanlıurfa da binlerce kişi tirit kuyruğuna girdi #2

    Şanlıurfa da binlerce kişi tirit kuyruğuna girdi #3

    Şanlıurfa da binlerce kişi tirit kuyruğuna girdi #4

    Şanlıurfa da binlerce kişi tirit kuyruğuna girdi #5

    Şanlıurfa da binlerce kişi tirit kuyruğuna girdi #6

    Şanlıurfa da binlerce kişi tirit kuyruğuna girdi #7

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir