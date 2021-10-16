Şanlıurfa'da binlerce kişi tirit kuyruğuna girdi

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında sabah namazının ardından vatandaşlara tirit dağıtıldı. Uzun kuyrukların oluştuğu programda vatandaşlar, kendileri için hazırlanan masalarda yemeği yedi.

Şanlıurfa’nın Haliliye Belediyesi tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında organize edilen program kapsamında yapılan 10 bin kişilik tirit yemeği, Hazreti İbrahim Peygamber Camisi'nin bahçesinde vatandaşlara ikram edildi.

Vatandaşlar, namaz sonrasında gerçekleştirilen program dolayısıyla uzun kuyruk oluşturdu.

UZUN UZUN MASALARDA YEMEKLERİNİ YEDİLER

Görevliler tarafından dağıtılan tiriti alanlar, kendileri için hazırlanan masalarda yemeği yedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, gazetecilere, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında sabah namazı sonrası tirit yemeğinde vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KATILANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Canpolat, katılım gösteren herkese teşekkür etti.