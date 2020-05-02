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    Şanlıurfa’da bir bina karantinada

    Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.
    • İHA
    • 02.05.2020 - 01:50
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    Şanlıurfa’da bir bina karantinada

    Şanlıurfa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Covid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda Haliliye ilçesinin Yeşildirek Mahallesi’nde bir kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle oturduğu binada 14 gün karantina tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

    Eyyübiye ilçesinin Onikiler Mahallesi ile Haliliye ilçesinin Yeşildirek Mahallesinde iki binada uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

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