Şanlıurfa’da bir kişi, yaralandığından habersiz bindiği otobüste bayıldı

Şanlıurfa'da yolda yürürken, sırtına isabet eden tüfek saçmasını fark etmeyerek, yaralı halde halk otobüsüne binen İbrahim Canpolat (30), koltukta otururken bir anda kanlar içinde yere yığıldı.

Akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haşimiye Mahallesinde meydana gelen olayda, yolda yürürken kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen tüfekten çıkan saçmalar, İbrahim Canpolat’ın sırtına isabet etti.

Yaralandığını fark etmedi

Yaralandığından habersiz bir şekilde yoluna devam eden Canpolat, daha sonra bindiği halk otobüsünde evine giderken, fenalaşarak kanlar içersinde yere yığıldı.

Otobüste bayılan kişiye durakta müdahale edildi

Otobüsün koridoruna düşen yolcuyu fark eden sürücü ve araçtakiler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbarla olay yerine geçen sağlık ekiplerince halk otobüsünden çıkarılan yaralı, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, acilde tedavi altına alınan İbrahim Canpolat’ın sağlık durumu iyi olduğu kaydedildi.

























