Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak Şanlıurfa'ya gelen 3 terörist, bombalı eylem hazırlığında yaparken jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Şanlıurfa'da jandarma, bombalı eylem hazırlığında olan teröristleri yakaladı.

Yasa dışı yollarla Suriye'nin Aynel Arap ilçesinden Şanlıurfa'ya gelen bombalı eylem gerçekleştirmek isteyen terörist ve onunla irtibatlı 3 kişi, gözaltına alındı.

Bombalı eylem hazırlığındaydılar

Sorgularında eylemi itiraf eden teröristler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tututuklandı.

"Suriye uyruklu 3 şahıs tutuklandı"

Konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar neticesinde yasa dışı yollarla Suriye'nin Aynel Arab (Kobani) bölgesinden ülkemize giriş yaptığı tespit edilmesi üzerine yakalanarak gözaltına alınan Suriye uyruklu 1 şahıs, terör örgütünden almış olduğu talimatla Şanlıurfa ilinde bombalı eylem yapmak için gönderildiğini beyan etmiş, şahısla irtibatlı olduğu tespit edilen Şanlıurfa ve Bursa ilinde Suriye uyruklu 3 şüpheli şahıs daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. İşlemleri akabinde adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli şahıstan 1'i adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, 3 şahıs tutuklanmıştır" denildi.

Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığındaki 3 terörist yakalandı VİDEO

