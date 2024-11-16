Şanlıurfa'da çizgili sırtlan yolda ölü bulundu

AA

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde ve Yeşilözen Mahallesi yakınlarında, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan ölü bulundu.

Bölgedeki vatandaşlar, yolda hareketsiz halde vahşi bir hayvan olduğunu fark etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontrolde hayvanın öldüğünü belirledi.

Sırtlana bir otomobilin çarptığı tahmin ediliyor.

ÇİZGİLİ SIRTLANI GÖREVLİLER TESLİM ALDI

Ekipler, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan olduğu belirlenen hayvanı, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim etti.