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Şanlıurfa'da çocuklar inşaat temelinde biriken suda yüzüyor

Şanlıurfa'da çocuklar inşaat temelinde biriken suda yüzüyor

Şanlıurfa Adliyesi'ne yapılması planlanan ek bina inşaatının temeli yüklenici firma tarafından yarıda bırakıldı. Bu durumu fırsat bilen çocuklar, inşaat temelinde biriken yağmur suyuna girdi.