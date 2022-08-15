Şanlıurfa'da çocuklar inşaat temelinde biriken suda yüzüyor
- 15.08.2022 - 18:05
- Güncelleme : 15.08.2022 - 18:06
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor.
Şanlıurfa'da termometreler 36 dereceyi gösterdi.
Sıcaklardan bunalan vatandaşlar gündüz dışarı çıkmayı tercih etmezken, akşam saatlerinde ise soluğu parklarda alıyor.
Çocuklar kirli suda yüzüyor
Öte yandan hava sıcaklığı çocukları da olumsuz etkiliyor. Bölgedeki çocuklar serinlemek için adliye binasının temelini dolduran kirli suda yüzüyor.
Geçtiğimiz yıl temeli atılan ek binanın 55 bin 327 metrekarelik alanda yapılması planlandı.
Kazı alanı yağmur suyuyla doldu
İnşaat çalışmaları devam ederken, yüklenici firma inşaatı bilinmeyen nedenle yarım bıraktı.
Binanın temeli için kazılan alan ise yağmurla doldu.
1 ayda 8 kişi hayatını kaybetti
DHA'nın aktarımına göre; bu durumu fırsat bilen çocuklar ise güvenlik görevlisinin bulunmadığı alana girip saatlerce çamurlu ve kirli suda yüzdü.
Kentte son 1 ayda sulama kanallarına giren 8 kişi yaşamını yitirdi.